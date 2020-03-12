機艙冷氣恐播疫　病毒積存濾芯惹禍

新華旅遊的埃及旅行團，連同領隊在內，全團九人均中招，又有國泰空姐傳染乘客，令人憂慮飛機播毒。專家指飛機冷氣系統有可能播毒，只要有人帶病毒，隨咳嗽播毒，病毒積存在濾芯，感染其他乘客，而飛機洗手間又是另一個高危地點。

機械工程師盧覺強表示，飛機的中央冷氣循環系統有可能播毒，如果機上有人感染新冠肺炎，其咳嗽帶出的病毒便會經冷氣系統流通，然後積存在濾芯，再傳播給其他乘客。雖然飛機都會定期更換濾芯，但盧認為，在新冠肺炎疫情下，航空公司應加密更換濾芯，尤其是有乘客確診，更應立即更換。

至於飛機洗手間又是另一個高危播毒地點，盧覺強指出，糞便會有病毒，故廁板、水龍頭，只要是病人接觸過的地方，都有機會成為病毒溫床，所以要加強清潔消毒。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，空中服務員在機上接觸乘客，包括送餐及接觸不同用品，而病毒會停留一段時間，勢有感染風險。他指戴口罩雖可防感染，但空服員工作會遇到兩大感染風險，包括前往疫區工作並在當地停留，另於機場停留，由於機場多人聚集，因而增加感染機會。

梁形容新冠肺炎防不勝防，感染屬職業健康範疇，航空公司有責任保障空中服務員，包括削減空服員與乘客交流，例如在短途機減少派食物，長途機只派發樽裝水及簡便食品，亦應調整航班安排，減少往疫區。