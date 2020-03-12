東方日報A1：帶病開工　飛12粒鐘

國泰航空確診新冠肺炎空姐「疫上雲霄」，同行東莞女其後亦中招！國泰一名廿二歲空姐上周五（6日）已發病，惟她繼續帶病上機，並在一班由西班牙馬德里返港的航班CX320執勤逾十二小時，期間服務多名乘客，包括一名十九歲內地女乘客，而該名女乘客返到東莞後即證實確診，涉事空姐昨亦染疫。國泰工會透露，同機十三名員工需進行病毒追蹤及初步測試，促請國泰增加每班航班的口罩數量保障員工，又批評國泰通報過慢，有同機員工從新聞才得知事件。

根據衞生防護中心資料顯示，該名東莞女在周日抵港後，經深圳灣返回內地時，被測試到對新冠狀病毒呈陽性，翌日即證實確診，故同行人士包括該名廿二歲國泰空姐，均被列為東莞女的密切接觸者之一，獲安排入住檢疫中心。但原來事情並不是如表面簡單，中心昨指涉事國泰空姐在本月六日已感到不適，包括流鼻水及發冷，但她翌日繼續在CX320航班上執勤，並服務包括東莞女在內的一批乘客。根據國泰網頁顯示，CX320的飛行時間長達十二小時卅五分鐘。

中心進一步指，國泰空姐在機上執勤時已發病，惟東莞女卻未有任何病徵。而空姐入住檢疫中心期間發燒，達攝氏三十七點七度，已送院治理，昨亦證實確診新冠肺炎。而該名空姐在上月廿一至廿四日曾到阿姆斯特丹，廿五日至本月二日則在香港，大部分時間逗留小瀝源廣林苑茂林閣寓所，其後前往馬德里，曾在當地及附近逗留。本報記者昨曾到該空姐所住地點視察，有保安為出入的居民量度體溫，有居民入屋前進行消毒。

中心傳染病處主任張竹君指，涉事空姐發病時曾服務一批乘客，「數量都唔少」，包括該名東莞女乘客，但空姐當時已發病，相反東莞女乘客尚未發病。張指，該批乘客會被列為密切接觸者，正進行追蹤，而同機有約十多名艙務員與她一同工作，同樣會列為密切接觸者作檢疫。

被問及是否空姐傳染東莞女時，張表示二人互相感染的時間太短，不排除兩人均在馬德里受感染，但現時仍未確定。至於飛機傳播程度及空服員是否比乘客更容易傳染機上人員，張表示，暫時無研究，但根據中東呼吸綜合症建議，確診者的前後左右均屬於密切接觸者，空服員在服務過程中或要收集垃圾而碰到唾沫，故相關乘客及機組人員會列入密切接觸者。

國泰回應指，該機艙服務員正接受醫療診治，將會提供一切及必須支援，同機機組人員當日抵港後並沒有在任何航班上執勤，已建議他們留在家中，定時檢查體溫及監察有否病徵，而有關客機已按香港港口衞生署及國泰集團的嚴格標準進行徹底清潔及消毒，包括清潔扶手裝置及更換所有座椅椅套等。

國泰空中服務員工會副主席陳佩妍表示，昨早就事件與國泰管理層開會跟進，向國泰要求增加每班航班的口罩數量，讓員工可每四小時更換，另要求加快通報感染個案，有涉事航班的員工向工會反映，從新聞才得知該航班有同事確診，她批評情況不能接受。

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