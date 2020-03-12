Dr.東：空氣污染禍害大 英研究指可致抑鬱及自殺上升

空氣污染是人類大敵，除會增加與呼吸系統相關的疾病外，英國倫敦大學學院一項分析了16個國家醫學數據的研究更發現，污染程度愈高當地居民精神健康愈受影響，空氣中的PM2.5懸浮粒子水平超出平均值每10微克，抑鬱症的患病率就會增加10%左右，自殺率亦會上升2%。本港精神科醫生表示，不排除該現象存在地理差異，建議進行針對性深入研究。

倫敦大學學院 (University College London UCL) 翻查了來自16個國家的資料及研究，分析當地居民吸入有毒懸浮粒子對精神健康的長期影響，發現在污染區生活的人吸入汽車和工業場排放的有毒顆粒後，污染物可滲入血液導致大腦發炎，繼而影響壓力荷爾蒙的水平，不少人因而焦慮及情緒低落，污染程度增加，當地因自殺問題和抑鬱症求診比率也相應上升。

跟進相關國家的數據，發現各國污染水平變化很大，每立方米PM2.5懸浮粒子的平均值介乎44微克，而PM2.5懸浮粒子水平超出平均值每10微克，抑鬱症的患病率及自殺率均會上升。研究人員還發現，在空氣污染特別嚴重的日子裡，自殺個案出現明顯高峰。

據世界衛生組織（WHO）建議，每立方米PM2.5懸浮粒子的水平應保持在10微克以下，但研究發現，超過90%納入研究的國家或地區都不合標準。專家引述其他研究，自殺每年奪去大量生命，前年便有超過6500名英國人和4.5萬名美國人因此失去性命。

本港精神科專科醫生陳仲謀表示，暫未有證據證明空氣污染與精神健康有直接影響，相信北歐國家日照時間短，致當地人血清素分泌減少，自殺率亦相應較高有關。他建議日後或應展開深入研究，而不少有空氣污染問題的國家多屬發展中國家或貧窮地區，貧窮及生活質素較差，亦會令人較易患抑鬱或萌生自殺念頭。

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