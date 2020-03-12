網民熱話：夾唔到獎發爛渣？　躁男連環起腳踢公仔機

夾唔到公仔，要踢機洩憤？前晚（10日）大埔就有男子懷疑因夾不到獎品，竟發惡狂踢公仔機。機主事後翻查天眼，又公開相關片段實行網上追緝。網民看過片段後批評男子行徑：「衰到冇人有」。

從相關片段中可見，一對年輕男女在晚上約7時半站在公仔機前，男子未知是因夾不到機內獎品，還是企圖令獎品移位掉落，竟然起腳狂踢機身，前後四次，力道之猛，將整個公仔機踢至搖動，野蠻程度令人咋舌，最後男子在公仔機前取走一袋疑似戰利品先行離去。

可能經男子多番腳踢後，令目標獎品輕微移位，同行女子臨走前仍不罷休，再行嘗試，不過最終亦失敗離場。機主HokHin Tam將相關片段放上Facebook群組「Tai Po 大埔」，更留言指：「其實夾唔到嘢啫，唔使踢爛我部機」，又向網民求助，「唔知大埔區嘅朋友，會唔會識得呢兩個人呢？」

片段發出後，網民紛紛斥責男子行為，有人形容男子起腳大力：「踢到部機都差啲出埋嚟」；有留言則表示如果夾不到公仔都如此生氣，「賭輸錢咁點算」；有網民更建議：「全城通緝佢啦！」有人則把焦點放在同行女子身上，調侃對方「最後一試」弄巧成拙：「點解會愈夾愈高？」

網民有話說：

Kenson Wong：報警拉（人）

Mabel Wong：樣衰，我見好多男仔夾畀女，又真係無見過踢畀女喎

Jackson Ellen Traven：一個就夾唔到就踢部機，一個就高手夾到咁高

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