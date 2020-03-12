國泰空姐帶疫上機　黃加慶料更多乘客列密切接觸

國泰航空確診新冠肺炎空姐機上播毒，連累同機一名乘客同染疫。衞生防護中心總監黃加慶今(12日)在電台節目表示，目前正就該空服務員確診個案進行追蹤，估計染疫空姐所服務的馬德里返港航班上，將有更多同機乘客被列為密切接觸者需要隔離。

黃續指，近期香港新冠肺炎新增個案大多由外地傳入，包括早前的印度旅行團及全團染疫的埃及旅行團。黃表示，病毒傳染性高，旅行期間團友會長時間接觸，增加感染風險，重申市民應避免非必要外遊。黃又表示，現時新冠肺炎在全球蔓延，對世衞宣布疫情全球大流行並不意外，不會影響香港防疫措施。他指，香港間中只有一天沒有確診個案，昨日(11日)更新增9宗病例，疫情未是受控階段。

對於1名新確診者潛伏期達21天才病發，黃指部分個案有較長潛伏期是已知情況，現時新冠肺炎潛伏期的中位數為5天，9成個案是在14天之內，故認為維持14天檢疫是合適。他又指，密切接觸者在檢疫中心隔離14天，之後亦會有14天醫學監測，前後共28天，沒有徵狀才可放心。