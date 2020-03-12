特朗普對歐洲封關　英國不受影響

新冠肺炎肆虐歐美，美國總統特朗普周三（11日）宣布，當地時間周五（13日）午夜起，禁止14天內曾到訪歐洲神根公約地區的非美國公民入境，英國則獲得豁免，措施為期30天。他又提到中國及南韓的疫情好轉，將重新評估對兩國的旅遊限制。

特朗普在白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話，指華府採取史無前例的措施，回應這場由中國開始爆發、現已擴散全球的疫情。他提及早已迅速對中國實施旅遊限制及發出最高級的旅遊警示，令國內的新冠肺炎病例比歐洲更少，但批評歐盟沒有採取相同的預防措施，或對中國及其他疫區實施旅遊限制，令歐洲患者到美國播毒。

起初外界有傳特朗普將宣布國家進入緊急或災難狀態，但他在講話中表示對歐洲封關：「我們未來30天將暫停旅客從歐洲入境美國，新措施周五午夜生效。禁令將根據當地情況調整。」他解釋，若美國公民接受合適的病毒檢疫，入境時可獲特定豁免，而禁令適用於輸往美國的貿易及貨物；英國則不受限制，但他沒有說明原因。

特朗普續指，華府正監察中國及南韓的疫情，指兩國的情況改善，美方將重新評估相關限制及旅遊警示。他強調對絕大部分國民而言，新冠肺炎的風險「非常、非常低」，年輕及健康民眾染病後，可望徹底及迅速康復，但有慢性疾病的老年人口屬於最高風險的群體，呼籲他們必須非常謹慎，以及如非必要就不應到人多的地方。

最後，特朗普形容這是對抗病毒的關鍵時刻，「我們已及早對中國採取拯救生命的行動，因此我們必須對歐洲採取同一行動」，又保證在保護國民生命、健康及安全方面，他會毫不猶豫地採取任何必要的行動，「我永遠把美國的安康放在首位」。

此外，特朗普在講話中提到，入境禁令適用於輸入美國的貿易和貨物，但他其後在社交網Twitter向各國及商界派定心丸，澄清貿易不受限制，指「禁令限制人而非商品」。

國土安全部代理部長沃爾夫隨後發表聲明，指所有非美國永久居民及美國公民直系親屬的外國人，若訪美前兩周內曾到過歐洲神根公約地區，將禁止入境美國，包括法國、德國、意大利、西班牙等26個國家。聲明又指當局48小時內將發出通告，要求曾到神根公約地區的美國公民，經政府指定機場入境，並接受加強的入境檢疫。

另外，國務院上調全球旅遊警示至第三級「重新考慮」（Reconsider Travel），建議國民重新考慮是否外遊，指全球多地爆發新冠肺炎，或面對隔離及邊境管制。