港府封關慢九拍　業界擬主動停辦部分路線旅團免累客

新型肺炎病例不斷增加，新華旅遊早前一個埃及團，8名團友連領隊共9人返港後先後確診。新華旅遊總經理蘇子楊今早(12日)在電台節目表示，十多間有外遊業務的旅行社昨(11日)與旅遊業議會開會後，業界計劃由本月中到下月中主動暫停部分路線的旅行團，不會再等待政府發出外遊警示，預計旅議會今日會有公布。

他指出，現時大量旅客提出退團，尤其歐洲旅客有九成表示不希望出發，業界亦擔心行程中政府發警示令團友返要隔離；加上在政府未有發出警示前，旅行社就處理某國家的退團，向服務供應商申請退款亦會有困難，故旅行社索性主動停辦部分旅行團。蘇又提到，早前政府對業界的金錢支援措施幫助不大，冀政府在政策上有更明確指引。

另外，蘇指昨日(11日)確診的領隊早前曾經發燒，現時情況穩定，由於公司安排帶團返港的同事休假兩星期，因此該領隊並無返回公司，但得悉他返港後曾與同事飯敍，有關的同事現已被隔離。