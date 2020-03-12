港商內地廠逾90%復工　廠商會料企業今年有虧損

內地新冠肺炎疫情持續，不少工廠早前相繼停工個多月，中華廠商聯合會會長吳宏斌今(12日)表示，現時逾90%港商的內地工廠已復工，產能平均達到80%至90%，個別仍未能復工是由於缺乏原材料或大部分員工來自湖北省，料恢復正常生產仍需一定時間，又預期很多企業今年出現虧損。

吳表示，廠商因應新冠肺炎停工造成損失很大，雖然目前的訂單是在去年底接下，但由於疫情期間買家不清楚工廠何時復工，因此拖慢落訂速度，又指內地雖推出協助工廠復工措施，例如租金減免，但因為要發放員工薪金，因此廠商的現金流仍有影響。他認為，中美貿易摩擦已經影響香港轉口數字，而且內地出口開始出現跌勢，對未來情況不是太樂觀，加上兩邊貿易仍存在爭議，將令香港今年出口轉弱。

吳續指，財政預算案推出的措施能幫助香港本地經濟，但對從事生產的廠商幫助不大，認為疫情對本地經濟的影響遠大於廠商。他亦提到，很多有心人因應疫情在港設立口罩生產線，由於生產口罩需要的技術不高、所需地方亦不多，以及可自動化生產，相信在香港有發展空間。