政黨請願促商場「半年半租」　新地：已提供租金寬減

新冠肺炎進一步打擊香港經濟，工聯會今日(12日)到灣仔新鴻基中心請願，要求旗下商場推行「半年半租」，未來半年每個月減收一半租金，減輕租戶壓力。議員郭偉強指明白商戶及僱主經營困難，但租金是實體店最大的營運成本，佔整體30%至60%不等，一旦生意額下跌，只有裁員或倒閉的下場。新鴻基地產發言人指明白商場租戶經營困難，早前已為商場租戶按個別行業及經營情況，提供包括租金寬減等紓緩措施。

郭指，預料疫情將持續更長時間，香港經濟恐步入比當年沙士後更險惡的寒冬，當中牽涉飯碗不計其數，希望商場未來半年減收租戶半月租金，一方面可減輕租戶倒閉結業壓力，確保商場租務免卻空窗期間的損失；另方面減輕租戶部分憂慮，毋須即時考慮結業，協助租戶渡過難關。

郭表示，該會已成立「緊急失業慰問基金」，半年內曾受僱、失業一個月以上並經濟出現困難的香港居民皆可申請，目標是在5月31日前向各界籌募1500萬港元，解打工仔解燃眉之急。新地回應指會繼續密切留意疫情和市場的發展，提供適切的措施，待疫情緩和後，將全方位推展各項業務，包括按擬訂好的措施和策略刺激商場人流及消費，令商戶的生意能盡快重回正軌。