世衞指新冠疫情全球大流行　專家倡港府建方艙醫院應急

世界衞生組織(WHO)宣布新冠肺炎疫情已「全球大流行」，至今有逾百個國家或地區爆發疫症，而香港的輸入個案開始急升。有傳染病專家認為，歐美地區的疫情已失控，香港要隨時做好全面爆發的準備，尤其是醫療系統的負荷，認為港府要開始考慮，將興建中的醫院改裝成臨時治療中心，或覓地興建類似武漢參照野戰醫院模式的「方艙醫院」，未雨綢繆以應付大量急升的病人。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，香港目前的感染數字未算嚴重，惟在單日若有雙位甚至是三位數的增幅，就意味社區已出現大爆發，疫情進入失控階段。他指，抗疫永遠都要未雨綢繆及行早一步，一旦疫情失控，香港醫療系統勢必無法負擔，認為港府現階段已要考慮將本身興建中的醫院或檢疫營，能否隨時「轉型」改裝成臨時的治療中心，更要再加覓地準備有可能隨時要興建方艙醫院，以分流公立醫院的病人。

梁認為，目前的圍堵政策仍有效，但需要再加快腳步，他指海外的確診數字會有滯後，當發現某些地區出現確診數字急升，港府要對其盡早實施限制入境措施，例如美國，確診數字已升至與日本相若，「即係(就算)唔係對成個國家實施限制入境，至少都對疫情嚴重的省份實施」，以及早圍堵，防止疫情流入香港。

他又呼籲港人應勿再外遊，由於疫情已全球大流行，不應再抱有僥倖心態，「即使你唔去疫區，都難保航班上有無來自疫區嘅乘客，整體風險都好高。」梁建議港人做好心理準備打持久戰，任何一刻都不應鬆懈，做好個人防疫，並強調大家要再減少聚餐等活動。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，雖然香港目前確診個案仍不算太多，但要繼續現時的圍堵策略，避免疫情在社區散播。他指政府已因應外地疫情，對部分國家或地區採取入境限制措施，但提醒部分發展中國家，由於資源不足以廣泛測試國內確診情況，相信實際疫情可能較呈報個案數字更嚴重。例如印度及埃及，呈報個案只有數十宗，但已先後有個案傳入香港，建議港府須同時參考發展中國家向外輸出個案的情況，制訂相應策略。