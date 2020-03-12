修例風波：「天下制裁」遮打集會警員被圍毆　7男子被捕

反修例風波延續大半年，多次集會終演變成警民衝突，其中在本年1月19日舉行的「天下制裁」集會，原獲警方批出不反對通知書，於中環遮打花園進行集會。警方指，集會期間有部分現場人士作出暴力行為，遂要求終止集會。惟當有警民關係組警員在場與主辦單位溝通期間，有人懷疑刻意刁難，並挑起群眾情緒，當中4名警員被人包圍襲擊。

該4名警員其後退至長江集團中心，續被示威者包圍及拳打腳踢，其中有人以包括雨傘、伸縮棍及磚頭等硬物襲擊警員，造成警員分別頭部裂傷、手指骨折及頭骨破裂等傷勢，當中有警員需做手術將磚頭碎塊移除。案件交由警方毒品調查科跟進調查。

經深入調查及翻查大量閉路電視及現場片段，警方終鎖定7名男子懷疑與案有關，並於昨日(11日)採取行動，分別在港島半山區、黃大仙、藍田及將軍澳拘捕7名男子，年齡介乎13至34歲，涉嫌非法集結及有意圖傷人。

毒品調查科（行動）鄒旺忠警司指，被捕人士中分別報稱為學生、送貨工及無業，現時警方已掌握足夠證據，證明被捕人士當日均有直接或間接參與包圍或襲擊警員，探員在各個單位檢獲相信為案發當日各人所穿的服飾、鞋履及背囊。被捕人士中，除1名13歲男童獲准保釋外，其餘6人正被扣留調查，亦不排除有更多人被捕。

鄒續指，對於案中其中6名被捕人士均為20歲以下人士感到憂慮，強調被控有意圖傷人更可被判終身監禁。