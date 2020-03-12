人力委員會審延長產假草案　主席促6月底完成審議

何啟明指事務委員會如6月底未能完成審議，草案將未能趕及在本立法年度通過。(李志湧攝)

因應立法會內務委員會至今仍停留選舉主席階段，政府在立法會大會上動議將《2019年僱傭(修訂)條例草案》繞過內會，轉交人力事務委員會處理。該條例草案旨在將《僱傭條例》下的法定產假由目前的10個星期，增加至14個星期。事務委員會今早(12日)召開特別會議審理，事務委員會主席何啟明表示，如事務委員會在6月29日未能完成審議，條例草案將未能趕及在本立法年度通過。

何解釋，本立法年度最後一次會議為7月15日，理論上當局應需要在6月29日作出恢復二讀的預告，議員則須在7月6日前提出修正案。他又指，會視乎公共衞生情況再決定是否召開公聽會。

多名議員在會上關注程序問題，包括特別會議的時間表、會議性質是否與法案委員會相同、修正案的審議方式等。其中議員黃碧雲關注事務委員會的性質，質疑是否猶如法案委員會，認為相等的話則需要再選出主席一職。建制派議員則批評，民主派議員令立法會變得不正常，其中議員陸頌雄點名批評議員郭榮鏗「騎劫」內務委員會，希望民主派議員放下政治鬥爭。

事務委員會的法律顧問回應指，事務委員會不會逐條審議條例草案，但議員仍可以就條例草案提出關注，在主席同意的情況可仍可展開討論。他又指，每位議員有提出修正案的權力，亦可決定是否在特別事務委員會上討論，事務委員會主席亦能以個人名義，在大會上提出修正案，而法案委員會主席同樣可以個人名義，代表法案委員會提出修正案。