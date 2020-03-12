DSE內地考生被拒入境求助　議員倡港府延長逗留期限

新冠肺炎疫情未有緩和，距離今屆中學文憑試(DSE)開考日期尚餘半個月。議員梁美芬今(12日)表示，收到40名已報考應屆文憑試的內地考生求助，指他們日前經深圳灣口岸來港時，因簽證只有14日期限被入境事務處拒絕入境，指他們入境後要坐14天「疫監」，之後便要離境，故未能如期應考。該議員建議入境處、教育局和保安局可以人道和情理兼備的態度，酌情處理內地考生入境安排，如延長考生逗留期限，讓他們有足夠時間應考，爭取進入大學的入場券。

梁指出，《基本法》第154條列明入境政策是政府酌情權，政策理應配合內地考生，以急須應考文憑試為緊急理由，因此考評局和政府形成契約關係。她認為相關部門應行使酌情權彈性處理，加上有關內地考生並沒有病徵，亦願意接受隔離措施，促請政府在政策上毋須過分官僚和冷漠，避免面對心理和精神壓力的內地考生因隔離政策，導致未能應考而產生負面影響。

她又提到，有個別考生最早須於本月27日應考第一科，形容他們心情十分焦急，梁將去信保安局和教育局，要求當局盡快在今明兩日(12日及13日)，彈性處理內地考生入境情況，希望港府考慮在內地疫情受控下，盡可能協助他們應考。