轟郭家麒抹黑警隊兼散播仇恨　團體促罷免其議席

團體遊行及集會，指要向立法會主席梁君彥投訴議員郭家麒發表不恰當言論，包括誣捏警方。(黃仲民攝)

有團體今日(12日)於金鐘發起遊行及集會，指要向立法會主席梁君彥，投訴議員郭家麒發表不恰當言論，包括誣捏警方，並稱因使用暴力、刑事毀壞及襲警而被判刑的示威者為「手足」，要求有關部門罷免其議席。

20多名「反黑金、反港獨關注組」成員手持示威橫額，上面寫有「譴責郭家麒散播謠言、屈警方囤積物資」等字句，並由金鐘海富中心遊行至政府總部東翼前地外舉行集會。遊行人士高叫口號，又批評郭可恥。

集會期間，有參與者批評郭「仇警」，指控郭多番抺黑警隊，並在網上抺黑警隊於新冠肺炎疫情期間囤積口罩、貪生怕死，批評郭發布失實訊息、唯恐天下不亂。

他們指，郭自2014年違法佔領事件(佔中)起散播「反中」及「違法達義」言論，向年輕人埋下仇恨種子，故強烈譴責郭，並促請有關當局責成其問責下台。團體發言時同時提到其黨友、議員楊岳橋同為反中分子，並予以強烈譴責。

此外，團體準備了兩封請願信，其中一封打算送予郭家麒，並指已邀請郭前來接收請願信，惟郭最終未有到場，團體指會郵寄信件及電郵至其辦事處。至於致梁君彥的信件則由立法會秘書處派代表接收，集會人士隨即和平散去。