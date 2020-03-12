政府漠視學校防疫物資短缺　教聯會搜羅15萬口罩自救

新冠肺炎疫情未止，教育局早前已宣布全港學校最早下月20日起復課，香港教育工作者聯會今(12日)批評，當局對教育界欠缺口罩等防疫物資問題坐視不理，擔憂復課後增加病毒傳播風險。教聯會並宣布將以網上抽籤形式，向教師會員出售口罩作應急之用，及向全港中小學贈送口罩及酒精搓手液，包括合共15萬個成人及兒童口罩，並聯絡到有心人士在港開設口罩生產線，預料下月中起每日可生產20萬個兒童口罩，屆時將優先供應予業內人士。

教聯會推出「教育界攜手抗疫121 Plus」，以網上抽籤形式出售口罩，會員每購買1盒成人口罩，將獲送20個兒童口罩及10個成人口罩，以供他們轉發予有需要的學生及學校工友，名額1000個。該會亦贈送香港特殊學校議會5000個口罩，及向每間中小學贈送100個口罩及2支300毫升酒精搓手液，預計最終有1000間學校可受惠。

教聯會主席黃錦良表示，多個國家均有爆發疫情迹象，香港口罩仍然短缺及價格高企，一般索價200多港元1盒，亦收到不少校長反映校內口罩儲備不足。他指出，內地疫情稍有紓緩，未來將持續於內地採購口罩，預計21天內會有首批口罩到港，包括50萬個成人口罩及20萬個兒童口罩。

針對教育局早前向文憑試考生派發的口罩，被指薄至透光、質量成疑，該會副主席鄧飛表示，教聯會至今未收到有關投訴，惟以他所見，當局所派發的口罩應為白色，而非網上所流傳的藍色。