網民熱話：疫情下辦婚宴　13圍酒席改傳統打包走

新冠肺炎襲港，市民減少飯敍，就連婚宴都不設堂食？近日有新人在一間酒樓擺酒，為避免親友要聚集飲食，將13圍酒席打包成150份，按人頭一人一份讓賓客帶走，令婚宴變成「不設堂食」。

網民Sawyer Luk昨日（11日）在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載的兩張相片可見，雖然有親友出席婚宴，但酒樓方面卻準備了大量打包食物袋，準備分發賓客；另一張圖則是包括傳統乳豬、炸子雞、鮑魚及伊麵等傳統菜式，已逐一分類放入外賣盒內，而且賣相相當不錯。貼文者留言表示，「結婚酒席，不設堂食！」

該場婚宴在紅磡一間酒樓舉行，該酒樓發言人指，該對新人原定於去年11月擺酒，惟當時遇上反修例風波而延期，於是改期到前日(10日)舉行，無奈又遇上疫情。由於新人不希望婚期一改再改，故建議酒樓用外賣盒上菜，讓賓客每人一袋帶走享用。

事件引起網民激烈討論，有人對新人遭遇大表同情，認為此舉亦是無可奈何，不過有人則覺得「肉酸」，「點解唔簽紙影相就算」，「唔環保，寧願押後好過」。有網民則戲謔以後外賣模式可以取代去酒樓擺酒，「全球最大多人線上結婚直播」，「『網上婚禮』電子請帖，payme、轉數快過人情，link睇成長片段，直播進場註冊。」

網民有話說：

Ka Wai：咁人情係咪要加埋1蚊膠袋錢？

Yip Lu：1000變100人情，人情市價可以拉低

Andy Wong：爭兩個橙同糖水喎

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