深水埗區會商天橋拆卸　議員斥官員只識背書對話

深水埗區議會今(12日)舉行規劃發展及交通事務委員會第2次會議，討論天橋清拆，釋放閒置用地議程。動議討論事項的區議員李庭豐指，深水埗昌新里天橋多年來使用率極低，現時天橋的出入口更已上鎖，又指上屆區議會已討論要求清拆該天橋，並通過通州街閒置用地「民間規劃方案」的動議，將天橋與鄰近地段一迸發展，惟至今仍未解決，要求政府各部門正面回應及跟進。

規劃署代表馮志慧回應指，區議會方案建議改建單身無家者臨時宿舍及多層停車場大廈，分別屬「住宿機構」及「公眾停車場(貨櫃車除外)」用途，前者在「休憩用地」屬不准許用途，後者則需向城市規劃委員會申請。運輸署代表則回應指沒有清拆計劃，又強調是否拆除要視乎將來的規劃。

議員何啟明指，天橋目前已不能使用，且一直以來有很多人給予規劃方案，他不接受政府以規定和法例作解釋，又反問政府既然打算在郊野公園建屋，為何天橋卻不可改劃。深水埗區議會主席伍月蘭則指，議題在議會上已討論多年，但局方不是想辦法改善和爭取改建，批評每次都是在「背書」，回應相同的說話。