國泰縮航班減飛機餐　外判商遣散百多名員工

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空早前公布，因新型冠狀病毒爆發及市場相應對航班需求大幅下跌，今年3月28日前將暫停多個地點的航班服務，相關的服務亦受縮減，約200多名外判飛機餐員工及機艙內放書冊的員工亦被遣散，工聯會接獲數十宗求助。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，在國泰航空飲食服務大樓內負責擺放飛機餐的外判商，共聘有百多名員工，以往國泰航班平日有8萬份飛機餐，最高峰時每日有10萬份，近期只有17000份。該公司上周通知員工因國泰縮減航班，員工工作至本月20日，員工不滿離職安排及賠償，工會接獲逾60人求助。他指，工會與議員陸頌雄和公司談判後，公司承諾給予遣散賠償。

葉又指，另一間國泰的外判商亦遣散數十名員工，該外判商負責在機艙椅背放書冊，員工亦工作至本月中，公司亦作出遣散賠償。他表示，明白現時疫情下服務受影響，但希望僱主按法例作出遣散賠償，由於現時經濟情況下員工未必短時間內找到新工作，賠償是僱員的救命錢，希望僱主可以盡快發放，與員工共度時艱。