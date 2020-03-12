新冠肺炎料有傳播新途徑　鍾南山指花灑或排氣管洩漏播毒

中國工程院院士鍾南山近日通過視訊會議，向歐洲呼吸學會介紹中國新冠肺炎防疫情況。鍾南山表示，從香港康美樓出現兩宗確診病例和日本鑽石公主號上多名乘客感染，估計可能是花灑或排氣管洩漏傳播病毒所致。

鍾南山表示，近日有研究發現，從患者的糞便、尿液、血液中，存在傳染性的病毒，但仍不清楚糞便或尿液是否造成呼吸道傳染。在鑽石公主號上有近20%乘客感染確診，原因可能通過管道或花灑促使傳播病毒。

鍾南山表示，最早證據顯示出現人傳人的病例是廣東深圳的一個家庭，他們在1月10日發病。有關部門追查感染源發現，有6名家人曾在武漢居住或與武漢人接觸，返回深圳後確診，他們的另一名家人未去過武漢，但亦被確診感染。

另外，鍾南山及其研究團隊周一（9日）至下月30日，推出新冠肺炎網絡課程，免費向社會各界介紹疫情情況、預防和經驗等知識。課程內容將分為6大範圍，全面講解疫情的各種知識。

鍾南山周四（12日）下午出席廣州市政府新聞發布會時指出，目前主要問題是防止境外輸入，境外輸入病例大多為無病症患者，應要求他們接受入境14日隔離及進行核酸檢測。他表示，相比常規人工進行咽拭子採樣，使用機器人採樣可以保護採樣人員，採樣更具規範性。

他又指，一般情況下，在溫度較高的夏天，新冠病毒是不太活躍的，故疫情可望在6月份結束，但還是要取決於各國的重視程度。

他續指，國外目前致死率約3.2%，接近疫情初發時武漢的數據；而兩個月內研發出特效藥或找到特殊辦法是不太可能的。他同時回應有康復患者出院再度感染，稱從病原學角度來看，治愈的病人已有抗體，對新冠病毒有很強的殺滅作用，所以重複感染機會很少，且未出現他們的家屬被感染的情況；除非有極個別未痊愈，可能會再感染。