疫情蔓延逾120國家及地區　超過12萬人中招4200多人死

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞昨日(11日)在瑞士日內瓦舉行的記者會上宣布，「新冠肺炎」為全球大流行疫病，代表該疫病在全球多個地區有廣泛性傳播迹象，受感染人數眾多，這亦是本世紀以來世衞第2次作出此決定。截至昨日，新冠肺炎已蔓延至超過120個國家及地區，逾12萬人受到感染，更造成超過4200人死亡。

事實上，除了今次的新冠肺炎，回顧過去，全球最少發生過4次流感大流行疫情，其中疫情持續最長、死亡人數最多的是1918年的「西班牙流感」，兩年超過5000萬人喪命。

1918年3月4日，美國堪薩斯州軍營中有多名士兵出現頭痛、高燒、肌肉痠痛和食欲不振等病徵，及後美國多個地區，法國、英國、中國及西班牙亦相繼爆發西班牙流感。同年8月，一艘離開西非國家塞拉利昂的英國船隻淪為疫船，有75%船員受到感染，當中7%船員死亡，其他多艘船隻亦出現類似情況。症情持續至1920年初突然消失，有估計指當時全球有約5億人受感染，佔當時全球人口的三分之一，死亡人數亦超過5000萬人，比當時爆發的第一次世界大戰的死亡人數更多。

1957年，亞洲流感率先在中國貴州爆發，然後疫情在全球多國蔓延，有估計指當時持續1年多的疫情造成最少100萬人死亡；而1968年，香港爆發「香港流感」並擴散到全球多個地區，死亡人數估計達100萬至300萬人。

至於本世紀出現的首次流感大流行，是2009年爆發的俗稱「豬流感」的甲型流感H1N1，有估計指疫情首年有約10萬至40萬人死亡。