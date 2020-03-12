大學畢業季或現失業潮　逾半受訪青年對就業加薪無信心

顏汶羽(中)預計青年失業率大增的情況將出現在6至7月的大學生畢業季。(香企容攝)

新冠肺炎疫情引致百業蕭條，就業環境變差，有政黨今日(12日)公布「疫情下青年就業滿意與信心」調查。結果反映現年18至35歲的就業青年對未來前景傾向悲觀，有68.1%受訪者對未來一年可以升職表示無信心及非常無信心，也有逾半受訪青年表示對來年加人工、現職公司的發展前景和未來找到心儀工作等缺乏信心。

民建聯在上周二(3日)至昨日(11日)期間，以網上問卷方式訪問了157名年齡介乎18至35歲在職青年，以了解他們對就業情況和工作滿意度的評價。調查發現，有逾60%受訪者表示滿意目前工作職位的薪酬福利。至於在反修例示威和疫情的雙重打擊下，青年人似乎未受影響，有近90%受訪者表示沒有被要求凍薪、放無薪假及遇到開工不足的問題。

青年民建聯總監顏汶羽分析，雖然調查結果看似青年人的就業情況未受疫情影響，但相信只是情況尚未浮現。顏估計，青年失業率大增的情況將出現在今年6至7月的大學生畢業季節，並期望政府提早制定預備方案。

顏續指，香港逾半年以來的經濟氣候都比較差，相信這是青年對前景無信心的主因。他說，期望在短期內約見政務司司長張建宗，討論疫情下對青年提供支援的建議，包括加碼持續進修基金、延期畢業學費由政府代繳、增加政府就業職位空缺等措施。