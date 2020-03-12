滯留湖北港人全數返港恐令醫療難負荷　議員促循序接回

九龍城區議會今(12日)開會討論湖北省滯留港人返港後，對香港醫療系統負擔的評估，惟食物及衞生局未有派員出席。區議員關家倫表示，政府早前已從湖北省接回逾400名滯留港人，但尚有約2000人未有返港，質疑香港有否足夠設施應付檢疫或隔離工作，又指現時香港公立醫院已經飽和，若香港包機返港後不幸出現多宗感染者，質疑香港醫院難以應付。

議員李慧琼指，政府對滯留外地的港人有義務及責任，建議政府循序漸進地派包機接回其餘滯留湖北省港人。她又指香港社區爆發疫情風險未減，擔心社區鬆懈，希望政府調動制服團體組織全城清潔行動。

九龍城民政事務專員回應指，政府曾考慮全城清潔工作，將會與清潔團體及相關人士商討，又指早前已對沒有業主立案法團、任何居民組織及管理公司的「三無大廈」進行清潔，其他建議將轉達政府相關決策局。

另外，教育局和考試及評核局宣布本年的香港中學文憑試如期舉行，有區議員指疫情尚未受控，質疑如期舉行的可行性。區議員李軒朗指，明白文憑試關乎學生升學問題，但擔心考場疫情爆發，因而邀請教育局職員出席大會，但教育局未有回覆查詢，亦未有派員出席會議，直言：「唔知點討論落去！」

區議員楊永杰指，有部分學生於內地居住但急需返港考試，但教育局堅稱需要接受14天隔離，並指該批學生隔離14日後在港並無住宿，質疑政府此舉不合理。區議員任國棟指教育局提交的席上文件並無部門名稱、日期等基本資料，又未有派員出席會議，斥教育局成何體統。