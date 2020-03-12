瑞思酒店續欠租3個月　業主再入稟追討逾830萬元

位於香港仔石排灣道的香港瑞思酒店，去年11月被業主入稟追討欠租之後，昨日(11日)再因欠租問題被業主入稟追討。業主表示在11月入稟後，酒店方繼續欠交12月起的租金，連同差餉等雜費，金額超過800萬港元。業主因此請求法庭頒令，要酒店及其擔保人立刻繳交有關款項。

本案原告中煒有限公司，被告分別為香港瑞思酒店管理有限公司及其擔保人史進。原告在入稟狀表示，它是石排灣道47號、即首被告的註冊地址的業主。原告在2018年3月與被告簽訂10年租約，由2018年2月1日起將物業租予被告，租期至2028年1月31日。首5年租金為每月250萬港元，由2023年2月起就調升至270萬港元。此外，被告亦要負責繳交差餉。至於次被告則在2018年1月底便先與原告簽訂擔保協議，擔保首被告遵守租約交租。

原告在今次訴訟稱，它在去年11月首次採取法律行動追討欠租後，被告方並無清繳舊欠租，所欠租金就繼續累積。原告上次興訟追討截至去年11月的租金，今次則追討由去年12月至今年2月，3個月共欠的租金750萬港元，再加上欠的差餉及欠款累積的利息，申索金額為832萬多港元。原告現要求兩被告付清上述款項，不過就沒有要求法庭頒令收回物業。