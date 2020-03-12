電子牛肉乾下周一起試行　行車證附QR CODE一掃即抄

本地違泊問題嚴重，警隊將於下周一(16日)起試行俗稱「電子牛肉乾」的「電子定額罰款通知書先導計劃」，以提高交通執法的準確性和行政上的效率，首星期會在灣仔、深水埗和將軍澳區試行，涉及約60名交通督導員，並預計在4月左右推行至全港21個警區，涉及約340名交通督導員。

屆時交通督導員會使用手機中的應用程式，掃描行車證上的二維碼(QR CODE)，確實地點、時間等資料後，以隨身攜帶的小型打印機直接列印，便可發出電子牛肉乾。警方表示，新一代的罰單將打印在熱感紙，而該類紙張已通過測試具持久性，「放喺陽光下幾個月都唔會花」。

香港警務處交通總部(交通管理及違例檢控科)聶凱鵾署理高級警司表示，現時行車證上確實沒有二維碼，需要透過各車主換證及續證時，換取有二維碼的行車證，現時會先透過在應用程式輸入車牌以取得相關資料，整個先導計劃的預算約為800萬港元，會在推行3個月後進行檢討，暫時只有交通督導員參與計劃。

聶續指，電子罰單的尺寸比原來的手寫罰單小一些，但內容與傳統「牛肉乾」沒有分別，而駕駛人士收到罰單後的後續繳費程序亦完全一樣。若先導計劃的效果良好，會考慮將計劃擴展至交通部，讓交通警亦可發出電子罰單。問及更換所有行車證所需的時間，聶指運輸署會作出適當的系統調整，在第一張有二維碼的行車證發出至完成更換，大約需時一年。他重申，使用電子告票可以改善手寫罰單的常見錯誤，如街道不符或字體潦草等。

問及有關應用程式和電話的安全性，香港警務處交通總部(交通管理組)鍾潔盈總督察表示，交通督導員在執勤前才會拿到有關儀器，完成當天的工作後便會歸還，手機亦會有雙層密碼保護。交通督導員所持的手機內不會儲存任何人的個人資料，數據只會統一儲存在警方的數據庫中，若不幸有交通督導員遺失有關電話，警方亦可以透過遠端立刻消除電話內的所有資料，以策安全。