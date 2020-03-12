餐飲經理派對後企圖強姦女子　罪成判囚4年半

年輕女子參加飲酒派對後入房熟睡，惟醒後發現下身赤裸，一名派對中認識的男子裸體躺在身旁，警方事後在該男子內褲化驗出女事主DNA。涉案男子早前經審訊後，被裁定企圖強姦罪成，今日(12日)在高院被判囚4年半。

法官讀出判刑時提到，被告選擇進入事主房間及將門上鎖，過程中沒有使用安全套，認為案情嚴重。另事主的創傷報告顯示，事主事後患上創傷後遺症，不能入睡又常發惡夢，需要尋求心理輔導。

辯方求情時指，被告育有2名分別5歲及7歲的孩子，在家人眼中是個好父親、好丈夫，又呈上由親友撰寫的求情信。此外，辯方稱事件是受環境因素影響，本案並不屬於同類案中最嚴重，被告沒有預謀布局，亦無使用武力。庭上辯方一度想播放女事主案發後的生活片段，來反映事主所受創傷不如報告所述，但法官認為播片並不適合，因他不是專業心理醫生。

40歲被告王毅俊，報稱任餐飲業經理。控罪指被告於2018年8月11日在荔枝角美孚新邨一單位企圖強姦女子X。控方指當時25歲的X參加派對及在涉案單位留宿，與女友人入房同睡，女友人翌日睡醒時見到X下身衣物被脫去，被告全裸地睡在一旁，女友人遂弄醒X。被告被捕後在警誡下稱「我冇搞過佢」，惟警方在被告內褲化驗出X的DNA。