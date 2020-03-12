搭國泰機倫敦返港4人中招　同機37歲男初步確診新冠肺炎

新冠肺炎在港持續爆發，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(12日)未有新增確診，但有一宗初步陽性個案，是第130宗個案的丈夫，為一名37歲男病人。他們一家三口在上月29日由倫敦乘國泰航班CX250回港，家住葵涌青山公路iPLACE。他上月29日開始發燒，因其妻子確診，他都被一併安排入院檢疫後初步確診。其1歲5個月大的男嬰有流鼻水，會安排檢疫。

病人於潛伏期曾到新都會廣場及先達廣場行街，於本月3日至9日主要留在家中，10日陪妻子搭的士去瑪嘉烈醫院，並搭的士回家，防護中心會追蹤兩名的士司機。翻查資料，該航班另有一名港人早前亦確診。

張續指，連同今日的初步確診個案，上月29日由倫敦來港的國泰航班CX250，至今已有4名乘客中招，該群組首宗個案在泰國確診，乘坐頭等機艙，而香港的3宗個案則座位較相近，署方會繼續調查這些個案是否涉及互相傳染。

另外，張表示接獲國家衞健委通報，一名患者於本月7日在美國華盛頓出現喉乾病徵，他其後乘坐國泰航班CX857由西雅圖來港，並轉乘國泰港龍航班KA900由香港到北京，並在北京證實確診感染新冠肺炎。署方正追蹤該兩班航班的乘客及密切接觸者，張稱會將同乘CX857坐在患者半徑兩個座位的乘客列作密切接觸者，料涉約25個座位；至於KA900由於已前飛往北京，料在港乘客不多。

食物及衞生局副局長徐德義回應早前爆出首宗狗隻感染新冠肺炎個案時表示，女馬主周巧兒的狗隻日前被驗出「低程度感染」，最新的化驗結果顯示牠對病毒已呈陰性，但不會改變狗隻曾經受感染的事實。徐又說，狗隻先後做了5次鼻液採樣，今日的血清測試報告顯示牠對病毒呈陰性，下一步可能會再重做血清測試，並強調會待狗隻的報告呈陰性才將其「放監」。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，今日新增44宗懷疑個案；另有8人出院，包括第9、10、24、58、67、71、79及104宗確診個案患者，康復出院人數增至75人，當中第24及58宗個案患者情況曾一度轉差，需轉入深切治療部治療，其後情況好轉出院。早前已出院的海通證券投資部董事總經理鄧晞，其父母今日亦出院；現時仍有一名病人情況危殆，為第89宗個案的80歲老翁，他早前情況危殆並一度有好轉，但今早醫生發現他情況再度轉差。

醫護裝備方面，劉稱截至上周五(6日)，醫管局有2400萬個外科口罩、110萬個N95口罩、260萬件保護衣、110萬個面罩，用量足以使用約1個月。他表示，如有實際需要，局方不會限制前線醫護使用相關裝備。又提到局方於1月時曾訂購6個月的貨量，目前2月及3月有部分貨可運到香港，但強調不肯定未來情況如何。