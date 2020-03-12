海豚體內含毒性TPT　隨海洋食物鏈倍增威脅人類健康

香港大學進行香港海洋環境污染研究，發現中華白海豚和江豚體內含有高濃度毒性有機錫化合物三苯基錫(TPT)，更是全球首次有科學家利用海豚食物鏈，證實TPT會隨着海洋食物鏈倍增，最終可能對食用海產的人類構成健康風險。有專家建議，須從源頭加強管制有害化學物品進入環境中。

港大生物科學學院及太古海洋科學研究所教授梁美儀表示，市民應避免及減少食用大型魚類，如兩斤或以上的牙䱛魚和鯊魚，以及底棲魚類，如牛鰍和鰨沙魚，因為牠們會積聚更多TPT和其他的有毒污染物。梁建議市民可選擇甲殼類、貝類和較小魚類進食，從而降低攝取TPT對人體的健康風險。

梁及其團隊一直監測香港海洋環境有毒物質三丁基錫(TBT)和TPT的污染情況，以及有毒物質對海洋生態環境的影響。TBT和TPT是高毒性的生物抑制劑，每升1至50微克的水平便可抑制海藻生長，導致海洋無脊椎動物和魚類死亡。TBT和TPT會沿食物鏈積存於魚類等較大型生物的體內，有機會被人類食用而影響健康。

上述團隊發現近年香港海域內TBT的污染雖有減少，但TPT污染卻較以往嚴重。研究發現除了不少海鮮產品中檢測到TPT，其含量更沿食物鏈於海洋生物體內倍增。團隊分析指，在香港鄰近水域生活的擱淺中華白海豚和江豚樣本中，發現其體內含高濃度的TPT，形容情況令人擔憂。例如成年中華白海豚體內檢測到的最高TPT濃度，比目前世上已知最高TPT濃度的海洋哺乳動物偽虎鯨高出5倍，而江豚幼體的TPT最高濃度值相比2003年從香港採集的江豚高出10倍，意味香港TPT污染情況正在惡化。

研究亦證實TPT及其分解物二苯基錫(DPT)可通過海洋食物鏈進行生物放大，其濃度沿食物鏈在各級生物體內逐漸遞增。

環境化學及毒理學專家、教育大學科學與環境學系助理教授林忠華指出，港大的研究結果揭示了TPT在生物體內的濃度會隨海洋食物鏈倍增，對高層獵食性動物和人類構成健康影響。他認為要改善有機錫污染情況，必須從源頭減少使用此等化學物品，建議各地政府加強對有害化學物品的管制，從源頭杜絕及減少它們進入環境中。