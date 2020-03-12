《頭條新聞》收6500宗投訴　議員警告港台改革否則削支

警方接連去信香港電台，投訴《頭條新聞》抹黑警隊，廣播處處長梁家榮今日(12日)向港台同事發信，透露上月至本月8日期間收到6500宗投訴。有議員更批評港台收視率太低，浪費公帑，簡直是將「納稅人嘅錢倒落鹹水海」，促港台作全面改革，否則擬在立法會審議新一份財政預算案時，向政府提出削減港台開支。

梁家榮先在信中表明，作為公共廣播機構，港台恪守《香港電台約章》中訂明的公共目的及使命，但他透露，過去3個星期，社會上不同群組對《頭條新聞》內容表達關注，意見紛陳，由2月1日至3月8日收到6500宗投訴。他重申，對每宗投訴均按現行機制審視處理，亦必須經常自省，虛心接受投訴，找出改善之處。

繼建制派議員何君堯擬提出修訂，削減廣播處長梁家榮的薪酬，以及削減負責《頭條新聞》等節目的公共事務組撥款後，民建聯議員梁志祥今午在社交平台批評，港台「唔抵爭」，認為該黨提出譴責和制裁港台的理由合理，皆因港台每年平均收視率僅錄得0.1，即只有1000至2000人收看。他又稱港台每年花費10億港元，但電視部開支多達6億港元，認為要視乎港台電視部水平和能力，才可判斷港台應否收取納稅人金錢營運。

梁志祥又舉例，港台有部分電視頻道接近零收視，其中教育電視節目更「悶到(觀眾)都無心機去睇」，狠批港台「將納稅人嘅錢倒落鹹水海」，建議在港台工作的公務員應要付出努力為市民服務。他認為何君堯同為立法會議員，不應該只是懲罰梁家榮一個人，反而要針對作為政府部門的港台，職員收取政府人工的同時，卻偏偏在電視節目(頭條新聞)內衊造事實冤枉及抨擊政府。

梁志祥回覆東網查詢時指《頭條新聞》可以保留，但他批評港台身為傳媒，絕對不應該製作一些不顧事實的節目，尤其是抹黑警隊在新冠肺炎疫情下發揮的角色，從而令公眾誤解真相。梁要求港台必須全面改革，檢視節目質素，而該黨正考慮及探討會否提出削減港台開支，估計下個星期有決定。