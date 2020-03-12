政府籲清明節分流掃墓　或改網上拜祭

下月4日為清明節，惟新冠疫情持續下，孝子賢孫今年恐難以親身到墓前弔唁先人。食物及衞生局副局長徐德義今午(12日)在記者會交代疫情時表示，清明節將至，估計不少人會考慮回內地祭祖，提醒港人到訪內地後返港要家居檢疫14日，並呼籲港人避免清明節當日到墓前拜祭，建議可提早或延後掃墓，或進行網上拜祭。

政府發言人表示，本地社區中出現的新冠肺炎群組個案涉及一些多人的聚餐及聚會，提醒清明節期間前往拜祭先人的市民，應避免在拜祭場地或人多地方聚餐，並盡量與他人保持適當的社交距離，時刻保持良好的個人衞生，掃墓時亦要保持環境清潔，建議市民盡量分散在清明前後更長的日子前往拜祭，避免構成人潮。

食物環境衞生署表示，署方會加強公眾墳場及骨灰安置所的人群管理及控制措施，亦會透過場內廣播以及張貼告示提醒預防病毒傳播，並會加強場地的扶手和升降機按鈕等的清潔消毒工作。民政事務局亦指，華人永遠墳場管理委員會將會在轄下墳場及骨灰安置所內，採取同樣的人群管理及衞生措施。

至於特別交通安排方面，有關地區將由3月至5月不同期間實施特別交通措施，以期分散人流。運輸署與各公共交通工具營辦商會密切監察情況，視乎乘客需求及交通情況加強服務。警方將因應現場路面情況而實施及調整封路、交通管制及公共運輸改道。