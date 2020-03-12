海關警方反走私「拔尖行動」　拘20男檢120噸凍肉及船

海關聯同水警由今年2月28日至今，共進行了3次代號為「拔尖」的聯合反走私行動。3次行動分別為上月28日、今月6日及11日，檢獲約值626萬元疑走私凍肉，行動中12名本地及8名內地男子，年齡介乎24歲至66歲，涉嫌企圖輸出未列艙單貨物被捕。

警方由今年2月開始接獲市民舉報，有人在機場以西海域進行走私活動，經人員觀察及情報分析後，於沙洲及龍鼓洲以西水域觀察及調查，發現有人疑利用躉船、貨船及快艇進行走私。人員觀察所見，有人於躉船上以吊臂或人手將貨卸落貨船和快艇後，再高速駛往內地，警員逐聯同關員追截及拘捕該走私船隻。3次截查行動中共檢獲120噸疑走私凍肉，當中包括雞翼、雞腳、牛雜及豬腳。

海關海域調查組指揮官梁耀文指，由今年1月至今，聯同警方破獲8宗同類案件。共檢410噸疑走私凍肉，市值約1,700萬元，拘捕59人。梁稱於走私過程中凍肉未有進行冷凍，可能孳生細菌及帶有傳染病病原，一旦流入市場，可能造成重大食物安全隱患。

水警小艇分區指揮官周信偉稱，上址一帶海域有海上工程，海路非常繁忙，於該水域進行走私活動，利用快艇或其他船隻高速行駛十分危險，對附近的船隻構成重大威脅。

案件交由海關繼續跟進。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。