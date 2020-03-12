港府稱法治指數證地位不變　學者批鄭若驊自吹自擂

學者批評鄭若驊(圖)積壓大量反修例案件，沒有做好律政司司長的本分。

國際研究及評級機構「世界正義工程」發表《2020年法治指數》，以1分為滿分，香港維持0.76分，在世界排第16名。港府昨日(11日)稱報告再次肯定香港法治指數地位，惟有學者今日(12日)批評，律政司司長鄭若驊積壓大量反修例案件，「無做好本分仲喺度自吹自擂」。

港府回應排名時表示，報告再次肯定香港法治指數地位。香港在「廉潔」範疇的全球排名提升1位至第8位，反映香港在結合執法、預防貪污和公眾教育的反貪污策略上的努力，如無堅決恪守法治及包括司法獨立配合的嚴謹制衡機制，便會徒勞無功，又指香港一直被視為解決國際爭議，包括以仲裁與調解方式的理想地點。

港府續指，社會上的情緒或影響公眾和部分國際社會對香港法治的看法，但重申香港穩固的法治基礎仍完好無損，基本權利亦受到《基本法》的妥善保障，過去數月的動盪並未影響香港的核心競爭力，法治基礎仍然穩固。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強狠批港府「無做好本分仲喺度自吹自擂」，指律政司積壓大量涉及反修例的案件，並拖延檢控違法佔領行動搞手壹傳媒黎智英，疑故意「放生」罪犯，反映鄭若驊其身不正，「搞到香港立立亂，彰顯唔到法治仲好意思邀功」。