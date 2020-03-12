染疫國泰空姐1同事現病徵　12乘客送檢1人住院

新冠肺炎疫情持續，近日更出現多宗從西班牙馬德里及英國倫敦返港的確診個案。衞生署防護中心傳染病處主任張竹君今(12日)透露，昨日(11日)確診的泰國空姐，經追蹤個案的同事及乘客後，當中有2人出現病徵，目前已被送往醫院治療。

防護中心昨日表示，沙田威爾斯親王醫院1名任職國泰航空空姐的22歲女病人，經檢測後確診新冠肺炎。據悉，染疫的22歲國泰空姐(第122宗個案)居於小瀝源廣林苑茂林閣，曾乘搭CX320航班來往西班牙馬德里，執勤逾12小時，期間服務多名乘客，包括一名抵港後經深圳灣口岸返內地，並確診新冠肺炎的19歲東莞女留學生。至於染疫空姐，據知她在本月6日流鼻水，3日後出現發冷。

針對該名22歲國泰空姐確診新冠肺炎個案，張竹君今日表示，正追蹤該個案的同事及乘客，約有100人，航班名單中有49人，目前已聯絡到13人，當中有12人被送往檢疫中心，1人出現病徵送院；其12名同事中11人在香港，有1人出現病徵。