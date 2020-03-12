元朗製冰毒工場供貨黑幫和勝和 警一舉搗破拘製毒師等4人

警方西九龍總區反三合會行動組早前接獲線報，指有犯罪團夥利用元朗偏僻村屋製造冰毒，毒品將供應西九龍區的娛樂場所。昨晚（11日）11時許，探員在元朗青山公路新田段一目標村屋外埋伏，時機成熟持法庭手令進入村屋搜查，發現面積逾5000呎的村屋，被鋅鐵分隔成3個製毒區域，探員在政府化驗所化驗師協助，檢獲3公斤懷疑冰毒及一些半製成品，毒品市值約170萬港元。

探員同時檢獲大量紅磷，鹽酸及碘等化學品，及一批製毒工具，以涉嫌製毒拘捕一名本地製毒師傅及其妻子、兒子和一名女性友人共4人，年齡介乎25至64歲。警方相信，已成功瓦解一個運作半年活躍本地的製毒集團，將繼續追查毒品來源。據悉，該製冰毒工場的貨供應黑幫和勝和，而報稱裝修工人的製毒師傅（64歲），沒有正式化學學歷，相信透過書籍自行研究出如何製毒，估計每月可製造幾十公斤冰毒，其餘3人在案中的角色有待進一步調查。

據了解，在本地製造冰毒較少見，因要一定化學知識及原材料，今次製造冰毒的主要原料為麻黃鹼，在本港屬於受管制化學品，較難購買。警方又檢獲製毒書籍及程式，相信製毒師傅從中學習到製毒知識。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，製造冰毒過程會發出異味，市民聞到刺鼻酸性氣味要提高警覺，有懷疑應立刻報警。另外，製毒工序亦有危險，因要處理紅磷等易燃品，若處理不當會發生爆炸。而在製毒工場周邊有人居住，外面則為行車主幹線，一旦發生爆炸，後果將不堪設想。