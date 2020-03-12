泛民議員促政府再推紓困措施　向小型企業提供資助

新冠肺炎陰霾持續影響香港多個行業，政府早前推出300億港元防疫抗疫基金助業界紓困，但被指有局限性，坊間一直有聲音要求政府「補漏」。繼早前與多個建制政團會面後，政務司司長張建宗今(12日)會見多名泛民主派議員，會上泛民促請政府盡快推出第二輪措施，協助本地小型及微型企業度過難關。

早前推出的抗疫基金被指未能惠及多個受疫情嚴重影響的行業，包括教育中心、會所牌照場所、市場推廣及人力資源公司在內，有19個行業聯同泛民議員組成「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」，要求政府向相關行業提供援助，包括向每間小型公司及微型公司分別提供20萬港元及8萬港元資助。

有份促成今次會面的議員梁耀忠指，希望政府盡快向市民及業界發放「及時雨」，又指現時許多僱員都被迫放無薪假，促請政府應盡早發放預算案的全民派錢1萬港元。民主派會議召集人陳淑莊則指，張建宗在會上表示持開放態度，她指抗疫基金有許多不足之處，希望政府回應市民訴求。