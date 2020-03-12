疫情影響建造進度　將藍隧道延至2022年通車

新冠肺炎疫情不單威脅市民健康，亦連累基礎工程押後完成。造價逾150億港元的將軍澳藍田隧道(將藍隧道)，早前預期會在2021年完工，但工程受到社會事件及新冠肺炎疫情影響，未能按計劃完成，木土工程拓展署向西貢區區議會提交最新工程項目進度揭露，將藍隧道完工期須推遲一年，至2022年年中才能完成通車。另連接將藍隧道的跨灣大橋連接道雖同樣受影響，但經調整後追回工程進度，期維持2022年竣工。

土拓署向西貢區區議會提交的最新文件指出，將藍隧道及相關連接工程因去年中社會事件影響，包括工程車輛因堵路，未能按計劃將工地所需物料送至地盤及完成混凝土灌注工序，而工人亦因堵路及港鐵服務受阻延誤及未能上班，再加上臨時交通安排的工程不斷受破壞。

另外，從今年1月下旬至今受新冠肺炎影響，內地實施公共交通管制，建造工人除未能如期返回預製組件工場復工，曾往返內地的工地人員及工人，回港後亦需接受強制隔離檢疫。連同農曆新年後，內地供港的砂石供應仍未恢復，造成原料短缺，故上述所有因素致工程進度延遲。