政Whats噏：梁君彥悲痛立會大樓遭毀　將加強保安

立法會行政管理委員會今日(12日)發表2018至2019年度事務報告，主席梁君彥形容上個年度係別具挑戰嘅一年，尤其係《逃犯條例》引起嘅社會動盪，並無因為政府宣布暫緩立法程序而平息，其中立法會大樓舊年7月1日凌晨開始再度被反修例示威者包圍同闖入，大樓內多個地方都受到嚴重損毀同破壞，佢對大樓遭到大肆破壞深感悲痛。

梁君彥舉例指，大樓周邊一共有60幾塊玻璃板損毀至無法修復，立法會會議廳、會議廳前廳同幾個會議室入面嘅會議設施，一啲具歷史價值嘅裝置一同被破壞，立法會圖書館正門成塊玻璃更被砸碎，而保安控制室、消防安全裝置同大樓四周嘅閉路電視攝影機，都遭人嚴重同針對性破壞。

雖然梁君彥對大樓遭到大肆破壞深感悲痛，但佢對無秘書處職員喺執勤時受傷感到欣慰，又話由於大樓損毀嚴重，上個年度會期淨低嘅立法會同埋轄下委員會嘅所有會議需要取消。因應大樓發生嘅連串保安事件，梁認為有必要加強大樓保安，所以亦委聘保安顧問就大樓嘅實體保安進行全面檢討。

梁君彥又提到，行管會已經推行多個措施，希望改善設施同服務，例如將手語即時傳譯服務試驗計劃，由福利事務委員會推展至教育事務委員會。至於環保方面，梁君彥透露大樓內嘅用電量同用紙量分別按年減少0.91%同17.39%。