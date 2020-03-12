專家指患者體內抗體可中和新冠病毒　新藥月中臨床試驗

新冠肺炎疫情爆發至今，本地山現逾130宗確診病患中，有67名確診感染病人已康復出院。醫院管理局臨床傳染病治療專責小組分析本地部分確診病人的臨床情況，發現全部患者肺部雙邊空域出現渾濁，呈磨砂玻璃狀，期間沒有出現胸腔積液及淋巴結病等情況。小組又發現有病人出現急性呼吸窘迫綜合症，造成呼吸衰竭並需要入住深切治療部，局方將按情況提供治療，除以呼吸機等儀器協助呼吸外，亦會綜合使用3種抗病毒藥，並於本月中起開始以藥物瑞德西韋作臨床試驗。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢指出，患者體內的病毒量在感染初期較高，其後才逐漸下降。他又指，患者體內會逐漸出現抗體，實驗證明抗體能中和病毒，具保護病人的功效。

曾續指，局方一般會先採用支援性治療，若病人缺氧便提供氧氣，其後會與病人商討會否使用抗病毒治療，按情況綜合使用3種藥物，包括蛋白酶抑制劑、利巴韋林及干擾素bets-1b。瑪嘉烈醫院接受的26名確診患者中，21人接受抗病毒藥物治療，其餘5名較年輕、病徵不明顯的患者則毋須用藥，預料可自行康復。

曾表示，有研究顯示新藥瑞德西韋有助改變小鼠的肺功能並減少病毒載量，惟瑞德西韋或會引致頭痛、血管發炎及肝功能受損等副作用，若肝酵素急促上升便需停藥，至今已與2名病人商討會否使用瑞德西韋。

瑪嘉烈醫院深切治療部部門主管蘇栩頎指出，該院至今共接收28名確診患者，其中5人轉送至配備負氣壓隔離設施的深切治療部留醫。蘇續指，患者痊愈後亦可能會出現肺部纖維化，提醒他們康復後仍需進行相關測試，以及多做肺部擴張運動。