道指狂冧2000點停市15分鐘　一周兩度觸發熔斷機制

美股周四(12日)開市一瀉如注，標指跌逾7%後，本周第二次觸發停市15分鐘，然而美股恢復交易後跌勢未見止息，道指暫時跌2025點或8.6%，報21,527點；標指報2521點，跌219點或8.02%；納指報7332點，跌619點或7.79%。

港股期指夜市報23,011點，跌1064點，低水1298點。滙豐控股倫敦股價一跌再跌，折合低見43.46港元，較周四(12日)香港收市價再挫6.85%。騰訊控股於美國預託證券(ADR)低見343港元，較周四香港收市價再瀉5.66%。

周四紐約時間9時35分，標指下跌7%，為繼周一(9日)後，又再觸發「停市機制」。如果標指稍後跌幅達到13%，則將再度停15分鐘。如果跌幅達20%，那麼市場周四將不再交易。最後35分鐘現金交易階段，只有20%的規定適用。目前史上還從未出現過13%或20%的「停市」。

與此同時，石油大戰持續，俄羅斯及沙特阿拉伯繼續爭持不下，拖累布蘭特期油現報每桶33.215元，大跌7.1%；紐約期油報每桶30.95美元，跌6.16%。

外國傳媒報道，由於疫情擔憂加劇，原定下周三(18日)召開的石油輸出國組織及盟友(OPEC+)技術委員會議，已由OPEC代表證實取消，再加上因美國疫情升溫，美國總統特朗普暫時限制歐洲旅客入境，導致油價急跌。

油價已由今年1月高位累跌約50%，為1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。