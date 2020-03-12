逾4000地盤工友未能獲$1500津貼　工會籲放寬申請資格

受新冠肺炎疫情影響，政府設立防疫抗疫基金支援各行各業，其中地盤工人原可享有1500港元的津貼。惟建築地盤職工總會表示收到4000多名工友，例如裝修和搭棚工人，反映因沒有建造業議會的地盤拍卡紀錄而未能申請津貼。工會要求政府放寬申請資格，令失業和開工不足的工友都有津貼，令更多工友受惠，又認為1500港元根本解決不到工友的燃眉之急。

工會續稱，第2類地盤工人如管工、工程人員、文員、保安員、安全主任及泥頭車司機等，他們即使在地盤工作，但因沒有工人註冊證，亦申請不到津貼；第3類工友因公司漏報出勤紀錄而不合申請資格，工會指在其中一個地盤便有多達63名工友有類似情況。

職工盟主席吳敏兒質疑：「本來以為1500蚊點都幫到少少，但真係落到手，少之又少，好似政府同工友有仇，點解咁多漏洞，令人氣憤！」她指基金動用300億港元公帑，但照顧不到工人，又批評政府興建4個隔離營，不透過招標便判予中資承建商。