內地新冠肺炎確診增長放緩　嚴查境外移入個案

上海浦東機場的海關復查入境旅客的體溫。（中新社圖片）

新冠肺炎疫情延燒多個國家，全球已有逾12.8萬宗確診病例，至少4741人病亡。截至周五（13日）凌晨，內地確診個案維持約8萬宗、3169人死，尚有約1.48萬名患者住院。隨着中國疫情增長放緩，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山強調，病毒防控重點將轉為境外移入個案，建議有關部門加強邊檢邊境檢測的措施。

繼北京要求境外人士入境均要居家隔離14天後，上海周四（12日）晚亦宣布，由周五起，凡入境前14天曾到訪南韓、日本、意大利、美國、伊朗、法國、西班牙、德國的旅客或中國公民，一律實施居家或集中隔離14天。

此外，河南鄭州市周三（11日）出現首宗境外移入的確診病例，打破當地連續19天零新增病例的紀錄。該名郭姓患者由意大利回國，惟之後一直隱瞞境外行程，涉嫌妨害傳染病防治罪被立案偵查。官方訊息顯示，郭男10天內至少乘飛機4次、火車1次、地鐵4次；至今已有24名密切接觸者。