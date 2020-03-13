東方日報A1：專家警告災難逼近　港府應對咪瞌眼瞓

新冠肺炎疫情全球蔓延，過去兩周病例在中國以外的地方增加了十三倍，世界衞生組織昨宣布新冠肺炎疫情已「全球大流行」，逾一百一十個國家或地區爆疫，十二萬多宗確診個案，有四千六百多人死亡。香港的輸入個案開始急升，有傳染病專家認為，歐美地區的疫情已失控，香港要隨時做好全面爆發的準備，認為港府要開始考慮將興建中的醫院改裝成臨時治療中心，或覓地興建類似武漢的方艙醫院，未雨綢繆以應付大量急升的病人。衞生防護中心總監黃加慶卻認為，香港的防疫政策暫毋須改變。

世衞總幹事譚德塞表示，過去兩周的病例在中國以外地方增加了十三倍，受影響的國家也是先前的三倍，在未來數日甚至數周，可預期病例、死亡數字和受影響國家的數目仍會增加。他指深切關注到疫情令人擔憂的傳播及嚴重程度，認為疫情具有大流行的特徵。他又認為此大流行「仍可以控制」，指若所有國家對新冠肺炎進行偵測、檢測、治療、隔離及追蹤，並動員國民應對，仍可扭轉今次大流行的形勢。

黃加慶對世衞定義疫情為「全球大流行」不感意外，指疫症早已蔓延多國，但認為香港的防疫政策無需要改變，會繼續採取盡早找出確診個案、病人隔離治療、追蹤密切接觸者及檢疫措施。他又說，雖對上一宗無源頭本地個案已是二月底發病，但本港仍有輸入個案，認為本地疫情未受控，重申市民應推遲非必要的外遊。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，香港目前的感染數字未算嚴重，但一旦單日有雙位甚至是三位數的增幅，就意味社區已發生大爆發，疫情進入失控階段。他指抗疫永遠都要未雨綢繆及行早一步，一旦疫情失控，香港醫療系統勢必無法負擔，認為港府現階段已要考慮將本身興建中的醫院或檢疫營，能否可隨時「轉型」改裝成臨時的治療中心，更加要覓好地方準備有可能隨時要興建方艙醫院，以分流公立醫院的病人。

梁又認為，目前的圍堵政策仍有效，但需再加快腳步，他指海外的確診數字會有滯後，當發現某些地區出現確診數字急升，港府要對其盡早實施限制入境措施，例如美國，確診數字已急升，「即係唔係對成個國家實施限制入境，至少都對疫情嚴重的省份實施」，以及早圍堵疫情流入香港。他又指疫情已全球大流行，港人不應再抱有僥倖心態去外遊，「即使你唔去疫區，都難保航班上有冇來自疫區嘅乘客，整體風險都好高」。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，港府雖已因應疫情對部分國家地區採取入境限制措施，但他提醒，部分發展中的國家由於資源不足以廣泛去做病毒測試，因此實際疫情可能較呈報個案數字更嚴重。他舉例指如印度及埃及，呈報個案只有數十宗，但已先後有個案傳入本港。許建議港府要參考發展中國家向外輸出個案的情況，制訂相應策略。

回顧過去，全球最少發生過四次流感大流行疫情，持續最久及殺人最多的是一九一八年的「西班牙流感」，症情持續至一九二○年初突然消失，五億人受感染，佔當時全球人口三分之一，超過五千萬人死亡，比當時的第一次世界大戰死亡人數更多。

一九五七年，亞洲流感在內地貴州爆發後全球蔓延，估計持續一年多的疫情造成最少一百萬人死亡；一九六八年，本港爆發「香港流感」並擴散全球，死亡人數估計達一百萬至三百萬人。至於本世紀出現的首次流感大流行，是二○○九年爆發的「豬流感」，估計疫情首年有約十萬至四十萬人死亡。

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