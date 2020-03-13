探射燈：南亞罪案不停　元朗治安不靖

社會運動持續加上新冠肺炎雙重打擊下，本港經濟及治安備受考驗，警方日前公布去年街頭劫案數字較前年同期上升42%，元朗近期更接連發生涉及南亞人士劫案及街頭搶劫，當中本月初的金舖失竊更損失近百萬元。地區人士直言該區治安變差，促請警方加強派警員「落地」巡邏。

本月3日，元朗教育路1間珠寶金行被5名戴口罩蒙面的南亞匪徒光天化日下搶劫，賊人持刀指嚇職員並用斧頭及錘打破飾櫃劫走約30件首飾逃去無蹤，店主點算後估計損失約90萬港元。去年12月中，1名女子行經阜財街時，被5名懷疑南亞漢當街搶劫，失去手機及現金價值約1.7萬港元，事主更被人推倒地下受傷送院。

元朗區議員麥業成指，近期因應社會運動及疫情衝擊、治安的確變差，教育路的金舖被人在光天化日搶劫屬罕見，區內部分南亞人士持難民身份，經濟差或令他們更難搵食謀生而冒險犯案，促請警方加強打擊罪案外，也要派警員「落地」巡邏，他指現時只靠坐在警車上巡邏阻嚇力嚴重不足。

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