探射燈：南亞村纏擾社區20年　拆完另起爐灶

深水埗通州街橋底「南亞村」纏繞街坊20年，政府直至去年才採取聯合行動將其夷平，惟政府有張良計，南亞幫卻有過牆梯，並在佐敦及尖沙咀一帶另起爐灶，在天橋底重新建木板屋，近年更將地盤伸展至土瓜灣及紅磡一帶，令社區變得烏煙瘴氣。有關注組織要求當局正視「假難民」問題，以免真正在港定居的南亞人亦被歧視。

「土生土長嗰啲南亞居民近排畀人排擠同標籤，因為畀人當咗假難民！」打擊假難民大聯盟發言人林博直言，假難民問題困擾社區多時，近日有多宗涉及南亞人士的罪案發生後，區內一向奉公守法，合法居留的南亞居民飽受困擾，被人指指點點及標籤，明顯受到假難民拖累。

林建議，政府需盡快落實禁閉營，並設於遠離民居的地方，減低滋事份子對社區的影響；其次是嚴格規限酷刑聲請人士，若有人犯案並留下案底，政府則不應再批出行街紙，否則問題只會沒完沒了。

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