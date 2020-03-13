探射燈：隧道橋底無罩聚居　南亞播毒村高危

新冠肺炎疫情擴大，港大微生物學系講座教授袁國勇提醒，要留意南亞人士聚居地。雖然深水埗橋底南亞村已圍封，但近日多條零散南亞村藏身於油尖旺區天橋底和行人隧道，統統烏煙瘴氣、針筒滿地，衞生環境差劣，甚至直擊有人當眾「啪針」吸毒，而且露宿者均無戴口罩。醫生擔心部分南亞人防疫意識不足，在半封閉空間聚居，增加播毒風險。

港鐵南昌站出口旁的行人隧道已淪露宿者「私竇」，內有10多間以木板構建的「單位」，充斥濃烈的尿臭味。日前東網記者直擊，有人於上址「上電」吸食毒品，附近遺下多支針筒。同時有人以石油氣爐煲水煮食，旁邊放有大量易燃物；有人於帳篷內閱報，2人在討論，全部均無戴上口罩。

深水埗區議員鄒穎恒指，大半年前發現愈來愈多露宿者遷入行人隧道，估計部分是通州街公園旁南亞村的遺民。鄒擔心隧道淪為南亞村翻版，因涉多個部門難以處理。

油麻地西九龍走廊橋底南亞新村已圍封，但部分露宿者即移師到旁邊定居。現場有至少3間木板屋，有男子洗碗，有女子晾衫，亦有人修理單車，但無人佩戴口罩。每間屋外均貼有地政總署告示。「喺附近已經搬過幾次。」尼泊爾籍男「屋主」稱無法負擔租金，故蝸居木板屋，坦言如被驅趕就另覓地方建屋。

渡船街遊樂場對出的行車橋底亦有2間新建木板屋，屋內有被鋪雜物，地上棄置飯盒惹來昆蟲，又傳出異味。此外，九龍城太子道西近龍崗道的天橋底約400平方呎被南亞人佔為「士多房」，放有頭盔及衣物等，遺下大量垃圾，更有老鼠流竄。附近街坊指多名泰國籍人士霸地擺放謀生工具及作休息用途。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，部分東南亞國家醫療配備相對落後，當局需留意從有關地區來港人士。他指行人隧道屬半封閉空間，如露宿者長時間聚集，一旦有人染病，便有機會傳播病毒。

打擊假難民大聯盟發言人林博建議，政府應與相關人士原居地政府接洽，在可行情況下，商討由該國派包機到香港，接走滯留在港的難民。

路政署發言人稱，會按需要參與就露宿者聚集引致的問題採取聯合行動。警方發言人則指，去年渡船街遊樂場對出行車天橋底和港鐵南昌站出口旁的行人隧道各接獲2宗相關投訴。地政總署回覆指，就上述露宿者問題，九龍西區地政處過去1年接獲5宗投訴。

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