Dr.東：激素損健康　研究指北美婦女多喝牛奶乳癌風險高

牛奶含有豐富蛋白質及鈣質，不少人每天均會飲用，不過，美國一所大學分析5.3萬多名北美婦女飲食習慣與健康情況後發現，每天有喝牛奶習慣的婦女患乳癌風險較高，日均攝入量愈高，風險也更高，如每天喝一杯的人，患乳癌風險高50%；喝兩杯者更高70%至80%，專家認為現象或與牛奶含有激素有關。本港營養師陳由表示，上述研究具參考價值，但研究還沒有結論，建議消費者食物多樣化，從不同食物吸收鈣質，選購牛奶則應以有機種類為佳。

美國加州羅馬林達大學 （Loma Linda University） 邀請了5.3萬多名居住在北美的女性，追查她們的飲食習慣逾8年，所有參與者在研究開始時均沒有癌症。參與研究期間，她們每周需填寫問卷數次，回答每天吃過甚麼食物，並需回答有關家族患乳癌的病史、乳癌篩查及使用藥物等問題。

至研究結束時，參與者中有1057宗患乳癌病例。進一步研究指，參與者只要每日飲三分一杯牛奶(相等於一小杯拿鐵咖啡的分量)，其患乳癌的機會已比沒飲者增加30%；每日飲一杯牛奶(240毫升)，機會率增加50%；每日飲2至3杯牛奶，風險更會增加70%至80%。美國的膳食指引目前建議成年人每日飲3杯牛奶。

團隊專家強調，上述研究純屬觀察性質，未能斷定飲牛奶與患乳癌的因果關係，不過，科學家相信這可能與牛奶當中的某些激素有關。研究同時發現，杏仁奶、燕麥奶或豆奶等牛奶替代品和乳癌之間並沒有關聯。專家認為，這些牛奶替代品可能是最佳的食用選擇。

陳由表示，不時可聞牛奶產品被指含有性激素及激素類物質，今次研究沒提出最後結論，暫須進一步觀察。她認為，婦女患乳癌的風險，涉及遺傳、病史、環境等多方面因素，不能斷言與飲牛奶的習慣有關。不過，食物多樣化有助更均衡吸收營養，建議女性除喝牛奶外，亦可以變換飲用燕麥奶、豆奶，甚至從沙甸魚、銀魚及蝦等攝取鈣質。同時，選購牛奶應考慮有機類產品。

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