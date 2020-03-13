網民熱話：搵食艱難！　的哥疑為爭客街頭打大交

新冠肺炎疫情襲港下，的士從業員叫苦連天，生意可謂一單都不能少。日前兩名的士司機懷疑因爭客，在尖沙咀大打出手，扭作一團佔據馬路，不過網民卻錯重點，將焦點放在瘦司機打贏肥司機身上。

據悉，事發於前日(11日)晚上，現場是尖沙咀北京道，網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」轉載片段，又以「為咗爭客打交實拍」為題。片段所見，背後有一輛紅的停在路中，而兩名司機已經在馬路中央扭作一團，但全程卻是身形稍為瘦削，身穿藍色背心的司機佔上風，不斷向對方面部揮拳重擊，反而身形肥胖的司機被瘦司機壓在地上，雙腳的鞋亦飛脫，不知所終，似是冇力反抗。有男途人「旁述」說：「200磅對一個100磅都唔夠」。

期間有人不斷叫「唔好打，報咗警喇！」但仍未見二人停手，最終多名男途人上前，將二人隔開才了結事件。

不少網民看過片段後，對的士業界現況大表同情，直指生意難做，「咁爭法隨時係爭24蚊的士錢」、「 真係同行如敵國」，更形容為爭客打架「好肉酸」，不過亦有人將目光放在打鬥過程，「打交？我只係睇到有個無着鞋嘅人畀人打」。

網民有話說

Music Leung：啲裁判都唔公正

Kiu Wai Mok：爭支旗要出手都好慘

Billy Chiu：遲下會唔會係車主爭司機而打交？

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