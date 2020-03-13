憂留學生回港播毒　何栢良倡歐洲返港均強制隔離

新冠肺炎持續肆虐，香港確診個案不斷上升。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(13日)在電台節目表示，香港過去10日新增約30宗確診個案，當中大部分是外遊後返港確診，並曾到過不同國家及地區。鑑於歐洲各地確診數字每隔數天就以倍數上升，而香港目前卻只對法國、德國、西班牙的部分地區實施強制檢疫，認為防疫措施並不足夠，建議港府馬上檢討並考慮對整個國家全面發出紅色旅遊警示，所有由當地抵港人士都要強制隔離14天。

他以英國倫敦為例，指不少香港學生到當地讀書，若不馬上實施強制檢疫，當他們未來一兩星期返港，香港可能有新一輪大量輸入個案，亦有可能會令未來10日或30日的本地確診以倍數上升。

中大公共衞生及基層醫療學院教授余德新則建議，政府應該將新冠肺炎納入《僱傭保償條例》中的職業病，保障在工作崗位受感染的僱員。他指納入後僱員只要在指定時間曾經工作，就可以假定染病與工作有關，從而獲得賠償，而毋須做很多功夫證明染病與工作有關。

余指出，按照法例政府只需刊憲就能將新冠病毒列入職業病，不用經立法會審議，過程簡單。他批評指，03年的沙士直至05年才被列入職業病，令當年400多名染病醫護人員都不能取得職業病補償，斥政府當年是後知後覺，希望政府今次能及早行動。