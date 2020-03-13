新冠肺炎傳遍全球　多國政圈體壇影星名人齊中招

新冠肺炎疫情一發不可收拾，加拿大總理杜魯多的妻子格雷瓜爾證實確診，令杜魯多要隔離辦公。西班牙政府昨日公布，該國第二副首相伊格萊西亞斯的妻子、即社會平等部部長蒙特羅證實確診，內閣其他官員將接受檢測。有危機的還有美國政壇，巴西總統博爾索納羅的新聞官沃恩加藤日前證實確診，他早前曾隨巴西政府代表團訪美，曾與美國總統特朗普共進晚餐，美國副總統彭斯亦在場。

政壇之外，體壇、影壇名人亦先後中招，奧斯卡影帝荷里活著名影星湯漢斯及其太太麗達韋遜昨日(12日)在社交平台表示於澳洲確診，成為荷里活首宗個案。英超球隊阿仙奴官方證實，領隊阿迪達確診感染新冠肺炎，成為英超首宗確診個案，另一球隊車路士亦宣布英格蘭翼鋒赫臣奧杜爾同樣確診。英超聯賽會今日(13日)會召開緊急會議，商討英超安排。

希臘奧林比亞高斯班主馬連拿基斯早前亦宣布自己感染新冠肺炎，而李斯特城3名球員同樣出現相關病徵，現正隔離，另外多支球隊球員進行病毒檢測。

足球圈外，NBA的「最佳防守球員」爵士球員高拔已確診感染新冠肺炎，爵士及雷霆的球員已進行隔離，NBA已宣布暫停今季所有賽事，成為首個在美國叫停的大型體育賽事。