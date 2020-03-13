近期買旅遊保或不賠新冠肺炎　保險業界籲考慮外遊風險

新冠肺炎在全球大流行，近日本港新增多宗外地旅遊返港後確診個案。香港保險業聯會行政總監劉佩玲今早(13日)在電台節目中表示，已購買旅遊保險的市民，若在外地感染新冠肺炎並接受當地治療，旅遊保險一般有全面的醫療保障，可實報實銷費用，但近期才購買旅遊保險的話，可能因「除外責任」條款，而不獲賠償，呼籲市民要留意保單細節並考慮外遊風險，決定是否在疫症大流行時出發。

劉指出，新冠肺炎或因被列為「已知事實」，保險公司將有除外責任，受保人一旦在外地染病需留醫，或者受保人因旅遊目的地取消免簽證安排或實施防疫措施而要改動行程，保險公司都未必賠償。若航空公司因為客量減少而取消航班，則涉及商業營運風險，旅遊保險一般都不會賠償，旅客可以向航空公司商討退款。

另外，勞工保險方面，劉稱勞工保障是指因工作意外受傷的情況，若僱員在工作期間受到感染，須向勞工處報告及知會保險公司，再由法庭判斷感染是否由意外引起。