斥《頭條新聞》抹黑警隊　團體促港台嚴懲節目職員

香港電台近期屢被外界炮轟「大花筒」，其電視節目《頭條新聞》部分環節，更被指抹黑警隊在新冠肺炎疫情下發揮的角色，有誤導公眾之嫌。有團體今早(13日)到港台廣播大廈外抗議和遞交請願信，並作出嚴厲投訴，促請港台立案跟進，就《申訴專員條例》調查相關事宜和懲罰製作這類型節目的工作人員。

團體「香港和平力量」和「KOL男人幫大聯盟」30多人早上在港台廣播大廈門外集合，他們手持印有「香港電台，傷害香港」、「散播仇恨，抹黑警隊」等標語的道具牌，又高叫「解散香港電台」、「香港電台有作者，無記者」、「誤導市民，製造恐慌」等口號，認為港台節目立場不持平及偏頗。

團體召集人石房有批評港台浪費公帑，刻意製造社會恐慌，借節目稱警隊在抗疫工作上沒有角色，藉此矮化及打擊警隊聲譽，又斥《頭條新聞》誤導香港市民，把虛假訊息和傳聞當成事實報道，損壞政府管治公信力。

亦有參與活動的市民批評港台作為政府部門，沒有站在政府立場，反而經常和政府作對，認為此舉絕不能接受，要求解散港台以息民怨。